В «Коломне» отреагировали на слухи о договорном матче с «Енисеем-2»

В пресс-службе «Коломны» отреагировали на слухи о договорном характере матча 8-го тура дивизиона «Б» Леон Второй лиги с «Енисеем-2». Игра завершилась победой красноярцев со счётом 5:1. Однако пассивность обороны «Коломны» при нескольких пропущенных голах вызвала подозрения у футбольной общественности.

«Не знаю, почему все сделали такой трэш. Команда соперника была объективно сильнее. Даже есть песня: «Аргентина — Ямайка — 5:0». Мы проиграли 1:5. Сумасшедший счёт, но никто игру не сливал, ни в каких ставках никто не участвовал. Все ребята этого боятся после скандала с «Амкалом». У нас такого нет. Вы читаете непонятные теневые источники, у которых есть свои личные причины писать негатив про клуб. Пытаетесь раздуть из мухи слона. Обычная игра — здесь нечего комментировать», — сказали корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку в пресс-службе «Коломны».