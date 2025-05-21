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В «Пари НН» отреагировали на слухи, что команду может возглавить Марцел Личка

В «Пари НН» отреагировали на слухи, что команду может возглавить Марцел Личка
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на слухи о возможном назначении Марцела Лички на пост главного тренера нижегородской команды. Функционер опроверг данные слухи, появившиеся в СМИ и телеграм-каналах.

«Это не так. Переговоров не ведём. Виктор Гончаренко — главный тренер команды «Пари НН», — написал Мелик-Гусейнов в своём телеграм-канале.

Напомним, в начале мая 2025 года Марцел Личка был официально уволен с поста главного тренера московского «Динамо». Чешский специалист возглавлял команду с лета 2023-го. Ранее он также работал в клубе Российской Премьер-Лиги — «Оренбурге».

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