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Сборная Нигерии объявила заявку на товарищеский матч с национальной командой России

Пресс-служба Футбольной федерации Нигерии объявила заявку сборной на товарищеский матч с национальной командой России, который пройдёт в Москве 6 июня.

Вратари: Амас Обасоги, Мадука Окойе.

Защитники: Виллиам Трост-Эконг, Ола Айна, Иго Огбу, Брайт Осейи, Бруно Оньемаечи, Джуниор Олувафеми.

Полузащитники: Вильфред Ндиди, Фрэнк Оньека, Крисантус Уче, Папе Мустафа, Фисайо Деле-Баширу, Рафаэль Оньедика.

Нападающие: Самуэль Чуквуезе, Мойзес Симон, Келечи Ихеаначо, Нейтан Телла, Виктор Бонифасе, Толуваласе Арокодаре, Садик Умар.

Напомним, сборная России и все российские футбольные команды отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи.