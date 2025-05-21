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Сборная Нигерии объявила заявку на товарищеский матч с национальной командой России

Сборная Нигерии объявила заявку на товарищеский матч с национальной командой России
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Пресс-служба Футбольной федерации Нигерии объявила заявку сборной на товарищеский матч с национальной командой России, который пройдёт в Москве 6 июня.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 13:00 МСК
Россия
Не начался
Нигерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вратари: Амас Обасоги, Мадука Окойе.

Защитники: Виллиам Трост-Эконг, Ола Айна, Иго Огбу, Брайт Осейи, Бруно Оньемаечи, Джуниор Олувафеми.

Полузащитники: Вильфред Ндиди, Фрэнк Оньека, Крисантус Уче, Папе Мустафа, Фисайо Деле-Баширу, Рафаэль Оньедика.

Нападающие: Самуэль Чуквуезе, Мойзес Симон, Келечи Ихеаначо, Нейтан Телла, Виктор Бонифасе, Толуваласе Арокодаре, Садик Умар.

Напомним, сборная России и все российские футбольные команды отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи.

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