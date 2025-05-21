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Сборная Франции объявила состав на «Финал четырёх» Лиги наций УЕФА

Сборная Франции объявила состав на «Финал четырёх» Лиги наций УЕФА
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Сборная Франции в социальных сетях опубликовала состав на решающие матчи Лиги наций УЕФА. 5 июня в полуфинале Франция сыграет с Испанией. Матч за третье место и финал состоятся 8 июня.

Фото: Сборная Франции

Состав сборной Франции:

Вратари: Люка Шевалье («Лилль»), Мик Меньян («Милан»), Брис Самба («Ренн»).
Защитники: Луак Баде («Севилья»), Лука Динь («Астон Вилла»), Мало Гюсто («Челси»), Лукас Эрнандес («ПСЖ»), Тео Эрнандес («Милан»), Пьер Калюлю («Милан»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Клеман Ленгле («Барселона»), Бенжамен Павар («Интер»).
Полузащитники: Маттео Гендузи («Лацио»), Ману Коне («Боруссия» Мёнхенгладбах), Адриен Рабьо («Марсель»), Орельен Тчуамени («Реал» Мадрид), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»).
Нападающие: Брэдли Баркола («ПСЖ»), Райан Шерки («Лион»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Дезире Дуэ («ПСЖ»), Коло Муани («Ювентус»), Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид), Майкл Олисе («Бавария»), Маркус Тюрам («Интер»).

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