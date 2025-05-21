Объявлен самый работоспособный футболист 29-го тура РПЛ

Статистический телеграм-канал РУСТАТ опубликовал рейтинг самых работоспособных футболистов 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Так, лидером по преодолённой дистанции в минувшем туре стал полузащитник «Акрона» Стефан Лончар, которому покорилась отметка в 13 549 метров.

Второе место в рейтинге занял ещё один игрок «Акрона» Шерзод Эсанов — 12 836 метров. Замыкает тройку лидеров Данил Глебов из московского «Динамо» (12 708 метров).

Напомним, по итогам 29 туров Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар». «Быки» опережают «Зенит» на одно очко. Замыкает тройку лидеров московский ПФК ЦСКА.