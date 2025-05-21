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Появился рейтинг самых быстрых игроков 29-го тура РПЛ

Появился рейтинг самых быстрых игроков 29-го тура РПЛ
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Появился рейтинг самых быстрых футболистов 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Так, первое место в нём занял Владимир Хубулов из «Акрона», который разогнался до 33,73 км/ч. Это максимальная скорость в матчах 29-го тура.

Самые быстрые игроки 29-го тура РПЛ:

  1. Владимир Хубулов («Акрон») — максимальная скорость 33,73 км/ч;
  2. Турпал-Али Ибишев («Ахмат») — 33,56 км/ч;
  3. Николас Маричаль («Динамо» Москва) — 33,52 км/ч;
  4. Вячеслав Бардыбахин («Акрон») — 33,48 км/ч;
  5. Дмитрий Скопинцев («Динамо» Москва) — 33,16 км/ч;
  6. Луис Энрике («Зенит») — 33,12 км/ч.

Напомним, по итогам 29 туров Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу возглавляет «Краснодар». «Быки» опережают «Зенит» на одно очко. Замыкает тройку лидеров московский ПФК ЦСКА.

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