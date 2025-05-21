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Киевское «Динамо» объявило о продлении контракта с Андреем Ярмоленко

Киевское «Динамо» объявило о продлении контракта с Андреем Ярмоленко
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Пресс-служба киевского «Динамо» объявила о продлении контракта с 35-летним вингером команды Андреем Ярмоленко до лета 2026-го.

«Динамо» Киев и легенда клуба Андрей Ярмоленко договорились о пролонгации контракта на один сезон. В кампании-2024/2025 Ярмоленко в четвёртый раз стал чемпионом Украины в составе «Динамо», внеся огромный вклад в успехи команды», — сказано в сообщении пресс-службы «Динамо», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

В сезоне-2024/2025 Ярмоленко провёл 32 матча во всех турнирах, забил 12 голов и сделал одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость украинского футболиста в € 1,5 млн.

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