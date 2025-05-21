Аршавин назвал условие для полноценного назначения Гусева главным тренером «Динамо»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мыслями о том, назначит ли московское «Динамо» Ролана Гусева главным тренером на постоянной основе. Сейчас он занимает этот пост с приставкой «исполняющий обязанности». По мнению Аршавина, «Динамо» даст шанс Гусеву, если команда выиграет заключительный матч сезона с «Краснодаром». Команды встретятся в 30-м туре РПЛ.

— Как думаете, Гусева утвердят главным тренером «Динамо»?

— Думаю, «Динамо» оставит Гусева, если под его руководством команда выиграет четыре игры, — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

47-летний Гусев стал исполнять обязанности главного тренера бело-голубых после отставки Марцела Лички. Под руководством российского специалиста бело-голубые провели три матча и добыли три победы. После 28 туров Российской Премьер-Лиги лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар», набравший 61 очко. «Динамо» занимает четвёртое место (53 очка).