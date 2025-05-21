Эриксен: болею за «Тоттенхэм», но не в финале Лиги Европы

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен перед финальным матчем Лиги Европы с «Тоттенхэмом» поделился ожиданиями от встречи со своей бывшей командой.

«Это особенный матч для меня. Я болею за «Тоттенхэм», но не в этом финале. Знаю, что я пережил с этим клубом, это было здорово, однако мы так и не взяли титул.

Нам нужно сосредоточиться на своей игре и завоевать трофей. А «Тоттенхэм» может взять свой титул в следующем сезоне», — сказал Эриксен в интервью для Disney+.

За команду из Лондона датчанин выступал с 2013 по 2020 год, цвета «красных дьяволов» он защищает с 2022-го. В 34 встречах нынешнего клубного сезона хавбек забил четыре гола и отдал пять голевых передач.