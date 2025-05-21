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Тоттенхэм Хотспур — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
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Эриксен: болею за «Тоттенхэм», но не в финале Лиги Европы

Эриксен: болею за «Тоттенхэм», но не в финале Лиги Европы
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен перед финальным матчем Лиги Европы с «Тоттенхэмом» поделился ожиданиями от встречи со своей бывшей командой.

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это особенный матч для меня. Я болею за «Тоттенхэм», но не в этом финале. Знаю, что я пережил с этим клубом, это было здорово, однако мы так и не взяли титул.

Нам нужно сосредоточиться на своей игре и завоевать трофей. А «Тоттенхэм» может взять свой титул в следующем сезоне», — сказал Эриксен в интервью для Disney+.

За команду из Лондона датчанин выступал с 2013 по 2020 год, цвета «красных дьяволов» он защищает с 2022-го. В 34 встречах нынешнего клубного сезона хавбек забил четыре гола и отдал пять голевых передач.

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