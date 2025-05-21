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«Не смогли заменить Клаудиньо». Семак обозначил проблему «Зенита»

«Не смогли заменить Клаудиньо». Семак обозначил проблему «Зенита»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о проблемах своей команды. Специалист считает, что сине-бело-голубые не смогли заменить ушедшего минувшей зимой полузащитника Клаудиньо. В связи с этим у «Зенита» снизился уровень исполнителей в центре поля.

«Конечно, Клаудиньо не смогли заменить, Вендел не всегда появляется. Есть у нас определённые вопросы касаемо того, кто будет играть в центральной зоне. Естественно, чем ниже качество игроков, которые играют в центре, тогда и уровень игры немножко меняется. Результаты остаются на обычном уровне. Мы почти каждый год – за исключением прошлого, когда набрали меньше, – набираем примерно одинаковое количество очков», – приводит слова Сергея Семака «РБ Спорт».

За тур до окончания РПЛ «Зенит» идёт на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

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