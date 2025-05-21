Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак: как можно говорить, что «Зенит» стал играть хуже?

Семак: как можно говорить, что «Зенит» стал играть хуже?
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о результатах команды в текущем сезоне и о чемпионской гонке в РПЛ. Он отметил, что в нынешнем чемпионате петербуржцы добыли 30 побед — это лучший показатель за время работы Семака в клубе.

«Что поменялось по сравнению с прошлым сезоном? Ничего. Я думаю, что в этом сезоне чуть-чуть сделали шаг вперёд, очков набираем больше, но и «Краснодар» – не меньше. Поэтому вся борьба впереди. Это интересно. Посмотрите статистику, это первый сезон, где мы одержали 30 побед, впервые за семь лет, которые я работаю в «Зените». Как можно говорить, что мы играем хуже?» — приводит слова Сергея Семака «РБ Спорт».

Напомним, за тур до конца сезона РПЛ в активе «Зенита» 63 очка, команда идёт на втором месте. Отставание от лидирующего «Краснодара» — всего одно очко.

Материалы по теме
Теперь точно: Соболева «прорвало». Как он стал основным и удержал «Зенит» в гонке?
Теперь точно: Соболева «прорвало». Как он стал основным и удержал «Зенит» в гонке?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android