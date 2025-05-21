Семак: как можно говорить, что «Зенит» стал играть хуже?

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о результатах команды в текущем сезоне и о чемпионской гонке в РПЛ. Он отметил, что в нынешнем чемпионате петербуржцы добыли 30 побед — это лучший показатель за время работы Семака в клубе.

«Что поменялось по сравнению с прошлым сезоном? Ничего. Я думаю, что в этом сезоне чуть-чуть сделали шаг вперёд, очков набираем больше, но и «Краснодар» – не меньше. Поэтому вся борьба впереди. Это интересно. Посмотрите статистику, это первый сезон, где мы одержали 30 побед, впервые за семь лет, которые я работаю в «Зените». Как можно говорить, что мы играем хуже?» — приводит слова Сергея Семака «РБ Спорт».

Напомним, за тур до конца сезона РПЛ в активе «Зенита» 63 очка, команда идёт на втором месте. Отставание от лидирующего «Краснодара» — всего одно очко.