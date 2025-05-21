Ливай Гарсия: «Спартаку» по силам стать чемпионом в следующем сезоне

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия поделился мыслями об амбициях московского клуба. Африканский форвард уверен, что у красно-белых есть потенциал стать чемпионами Российской Премьер-Лиги в следующем сезоне.

«У нынешнего «Спартака» очень хороший потенциал. Думаю, нам по силам стать чемпионом и выиграть Кубок в следующем сезоне. У нас в составе есть фантастическая связка качества, характера и правильной ментальности. Мне кажется, нам просто нужно чуть больше времени, чтобы все лучше узнали друг друга и стали одним целым. Тогда мы станем силой, с которой всем придётся считаться», — приводит слова Гарсии интернет-портал Legalbet.

В нынешнем сезоне за тур до окончания РПЛ «Спартак» идёт на пятом месте в турнирной таблице.