Ван де Бек: надеюсь, «Манчестер Юнайтед» выиграет Лигу Европы

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек, ныне выступающий в составе «Жироны», сообщил, что будет болеть за «красных дьяволов» во время их матча с «Тоттенхэм Хотспур» в рамках финала Лиги Европы.

«Да, буду смотреть эту игру в среду. Мне всё ещё нравится смотреть матчи «Манчестер Юнайтед», сохраняю контакт со многими людьми из клуба: футболистами и персоналом. Надеюсь, «МЮ» выиграет, они это заслужили. Фанатам в последнее время было очень нелегко», — сказал ван де Бек в интервью SPORTbible.

Хавбек защищал цвета манкунианцев с 2020 по 2024 год, но во время этого периода также выступал на правах аренды за «Эвертон» и «Айнтрахт».