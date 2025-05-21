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Тоттенхэм Хотспур — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Ван де Бек: надеюсь, «Манчестер Юнайтед» выиграет Лигу Европы

Ван де Бек: надеюсь, «Манчестер Юнайтед» выиграет Лигу Европы
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек, ныне выступающий в составе «Жироны», сообщил, что будет болеть за «красных дьяволов» во время их матча с «Тоттенхэм Хотспур» в рамках финала Лиги Европы.

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Да, буду смотреть эту игру в среду. Мне всё ещё нравится смотреть матчи «Манчестер Юнайтед», сохраняю контакт со многими людьми из клуба: футболистами и персоналом. Надеюсь, «МЮ» выиграет, они это заслужили. Фанатам в последнее время было очень нелегко», — сказал ван де Бек в интервью SPORTbible.

Хавбек защищал цвета манкунианцев с 2020 по 2024 год, но во время этого периода также выступал на правах аренды за «Эвертон» и «Айнтрахт».

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