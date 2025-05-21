Владимир Слишкович — о вылете «Оренбурга»: игроки до конца должны делать свою работу

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович заявил, что вылет команды из Российской Премьер-Лиги не даёт игрокам повод опускать руки. В матче 29-го тура РПЛ «Оренбург» уступил «Краснодару» со счётом 1:2 и потерял математические шансы на сохранение прописки в высшем дивизионе.

«Эти полгода показали, что мы хотим играть в футбол. Мы не закрылись ни перед каким соперником. Мы были достаточно опасной командой в каждой нашей игре. Футболисты до конца должны делать свою работу», — заявил Слишкович в прямом эфире «Матч ТВ».

Напомним, Слишкович возглавил «Оренбург» в октябре 2024-го. Ранее боснийский специалист работал в московском «Спартаке». В матче 30-го тура РПЛ оренбуржцы сыграют с казанским «Рубином» на выезде.