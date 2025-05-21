В РФС заявили, что в ФИФА с позитивом относятся к вопросу допуска сборной России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов сообщил, что риторика ФИФА относительно возвращения сборной России к турнирам под эгидой организации становится более позитивной. Напомним, ранее Митрофанов говорил, что сборная России может сыграть в отборочном цикле к чемпионату Европы — 2028.

«Недавно была пресс-конференция Трампа и Инфантино, это была некая квинтэссенция. Инфантино смотрит на Трампа, объясняет, а тот говорит: «Да нет, это вы босс в футболе». Думаю, что прежде всего они смотрят на позицию ряда крупных стран. Тем не менее риторика со стороны ФИФА, если мы говорим о конгрессе, становится всё более позитивной», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

Напомним, сборная России и все российские футбольные команды отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи. Так, в марте сборная России сыграла с национальными командами Гренады и Замбии, одержав две победы с общим счётом 10:0. Ранее в СМИ появилась информация, что УЕФА предпринимает шаги по возвращению российских команд в европейские соревнования.