«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» хотят усилиться полузащитником «Болоньи» — Tuttosport

У полузащитника «Болоньи» и сборной Швейцарии Дана Ндоя есть шансы продолжить карьеру в топ-клубе. Об этом сообщает Tuttosport.

Речь идёт об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса». Футболист уже зарекомендовал себя в качестве высококлассного исполнителя, а его выступление в финальном матче Кубка Италии с «Миланом» (1:0) подтвердило это.

Соглашение игрока с его нынешней командой рассчитано до лета 2027 года. В 40 матчах нынешнего клубного сезона полузащитник забил девять голов и отдал шесть голевых передач. Помимо этого, в активе хавбека 20 встреч и один гол за национальную команду. Трансферная стоимость исполнителя составляет € 25 млн.