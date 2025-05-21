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Тоттенхэм Хотспур — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
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«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» хотят усилиться полузащитником «Болоньи» — Tuttosport

«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» хотят усилиться полузащитником «Болоньи» — Tuttosport
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У полузащитника «Болоньи» и сборной Швейцарии Дана Ндоя есть шансы продолжить карьеру в топ-клубе. Об этом сообщает Tuttosport.

Речь идёт об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса». Футболист уже зарекомендовал себя в качестве высококлассного исполнителя, а его выступление в финальном матче Кубка Италии с «Миланом» (1:0) подтвердило это.

Соглашение игрока с его нынешней командой рассчитано до лета 2027 года. В 40 матчах нынешнего клубного сезона полузащитник забил девять голов и отдал шесть голевых передач. Помимо этого, в активе хавбека 20 встреч и один гол за национальную команду. Трансферная стоимость исполнителя составляет € 25 млн.

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