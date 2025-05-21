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Дмитрий Сычёв заявил, что «Краснодар» заслужил стать чемпионом России

Дмитрий Сычёв заявил, что «Краснодар» заслужил стать чемпионом России
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Бывший нападающий «Спартака», «Марселя» и «Локомотива» Дмитрий Сычёв полагает, что «Краснодар» заслужил выиграть Российскую Премьер-Лигу. Сычёв отметил, что поддерживает «быков» в чемпионской гонке. После 29 туров РПЛ лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар», набравший 64 очка. «Зенит» (63 очка) занимает второе место.

«Я болею за «Краснодар», хочется, чтобы он не упустил свой шанс, как в прошлом году. Думаю, что они заслужили. Все шансы команд увидим в субботу на матчах. Это как финал, остался один шаг, думаю, что «Краснодар» в предвкушении, напряжение достигло апогея», — приводит слова Сычёва ТАСС.

В матче 30-го тура РПЛ «Краснодар» сыграет с московским «Динамо» на домашней арене. «Зенит», в свою очередь, ждёт встреча с грозненским «Ахматом».

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