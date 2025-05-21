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«Зачем нам Клопп?» Сергей Степашин — о новом главном тренере московского «Динамо»

«Зачем нам Клопп?» Сергей Степашин — о новом главном тренере московского «Динамо»
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Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин заявил, что главным тренером бело-голубых будет отечественный специалист, а экс-наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп москвичам не нужен.

«Это будет обязательно отечественный тренер… Зачем нам Клопп?» — приводит слова Степашина «РИА Новости Спорт».

47-летний Гусев стал исполнять обязанности главного тренера бело-голубых после отставки Марцела Лички. Под руководством российского специалиста бело-голубые провели три матча в рамках Российской Премьер-Лиги и одержали три победы — над «Крыльями Советов» (3:1), «Спартаком» (2:0) и «Акроном» (2:1). После 29 туров Российской Премьер-Лиги лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар», набравший 64 очка. «Динамо» занимает четвёртое место (56 очков).

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