«Интер» хочет заменить Мхитаряна игроком «Барселоны» — Mundo Deportivo

«Интер» активно ищет замену полузащитнику Генриху Мхитаряну. Главным вариантом для миланцев является Фермин Лопес из «Барселоны». Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Calciomercato.it.

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«Нерадзурри» готовы предложить за футболиста € 60 млн, итальянский клуб надеется на долгосрочное сотрудничество с хавбеком каталонцев. На данный момент официальные переговоры ещё не начались, но интерес «Интера» к футболисту весьма серьёзен.

Мхитарян выступает за «Интер» с 2022 года. В 48 матчах нынешнего клубного сезона он забил один гол и отдал пять голевых передач.

Лопес находится в системе «Барселоны» с 2016 года. В 45 играх текущей кампании он забил восемь голов и отдал девять голевых пасов.