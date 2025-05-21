«Интер» хочет заменить Мхитаряна игроком «Барселоны» — Mundo Deportivo

«Интер» активно ищет замену полузащитнику Генриху Мхитаряну. Главным вариантом для миланцев является Фермин Лопес из «Барселоны». Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Calciomercato.it.
«Нерадзурри» готовы предложить за футболиста € 60 млн, итальянский клуб надеется на долгосрочное сотрудничество с хавбеком каталонцев. На данный момент официальные переговоры ещё не начались, но интерес «Интера» к футболисту весьма серьёзен.
Мхитарян выступает за «Интер» с 2022 года. В 48 матчах нынешнего клубного сезона он забил один гол и отдал пять голевых передач.
Лопес находится в системе «Барселоны» с 2016 года. В 45 играх текущей кампании он забил восемь голов и отдал девять голевых пасов.