Защитник «Зенита» Дркушич вызван в сборную Словении на июньские товарищеские матчи

Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек определил список футболистов, приглашённых для участия в июньских международных встречах, в него вошёл защитник санкт-петербургского «Зенита» Ванья Дркушич. Об этом сообщает Футбольная ассоциация Словении в соцсети X (ранее Twitter).

В ближайшее время сборная Словении проведёт два товарищеских матча — 6 июня на выезде с Люксембургом и дома с Боснией и Герцеговиной 10 июня.

25-летний центральный защитник перешёл в клуб РПЛ в январе 2022 года, подписав контракт с «Сочи». В августе 2024 года «Зенит» выкупил контракт футболиста за € 4 млн (по данным портала Transfermarkt). Через три дня после подписания Дркушича сине-бело-голубые отправили его в аренду в сербскую «Црвену Звезду», из которой вернули досрочно в январе 2025 года.