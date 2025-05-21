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«Есть разочарование, что сорвалось дерби со «Спартаком». Бабаев — о финале Кубка России

«Есть разочарование, что сорвалось дерби со «Спартаком». Бабаев — о финале Кубка России
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Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался о предстоящем финале Фонбет Кубка России с «Ростовом». Игра пройдёт в воскресенье, 1 июня.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
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«Если честно, у меня есть разочарование, что сорвалось дерби со «Спартаком» в Суперфинале Кубка России. Не из-за того, что мне импонирует тот или иной соперник. Мы понимаем, что с каждым будет сложно. Может быть, с «Ростовом» будет даже сложнее. Но со «Спартаком» была бы просто сумасшедшая афиша, ностальгическая: ЦСКА — «Спартак» в «Лужниках. Однако победил сильнейший, поэтому нам предстоит очень непростой Суперфинал с «Ростовом», — приводит слова Бабаева Legalbet.

ЦСКА в финале Пути РПЛ одержал победу в двухматчевом противостоянии с «Зенитом» (0:2, 2:0, 4:3 пен.). Московский «Спартак» в финале Пути регионов уступил «Ростову» (1:2).

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