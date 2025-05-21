Эдуард Мор: не хочу оправдывать поведение Станковича, но понять его можно

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о поведении главного тренера красно-белых Деяна Станковича в весенней части сезона.

«Поведение Станковича не красит его. Тренер приехал побеждать — в осенней части всё к этому шло. Не получается, поэтому он злится — прежде всего на себя. Нервы сдают. Не хочу оправдывать поведение Станковича, но понять его можно.

Зачем руководству «Спартака» применять какие-то санкции? Не стоит. Можно говорить, однако, думаю, Станкович всё сам понимает. Допустимы разговоры, но не более того», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комиссия рассмотрит поведение Деяна Станковича во время финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Ростовом» (1:2). Сообщается, что тренер после получения красной карточки выкрикивал оскорбления в адрес главного судьи матча.