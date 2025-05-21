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Эдуард Мор: не хочу оправдывать поведение Станковича, но понять его можно

Эдуард Мор: не хочу оправдывать поведение Станковича, но понять его можно
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Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о поведении главного тренера красно-белых Деяна Станковича в весенней части сезона.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Максименко – 31'     1:1 Гарсия – 76'     1:2 Комличенко – 78'    
Удаления: Угальде – 85', Умяров – 90+5' / нет

«Поведение Станковича не красит его. Тренер приехал побеждать — в осенней части всё к этому шло. Не получается, поэтому он злится — прежде всего на себя. Нервы сдают. Не хочу оправдывать поведение Станковича, но понять его можно.

Зачем руководству «Спартака» применять какие-то санкции? Не стоит. Можно говорить, однако, думаю, Станкович всё сам понимает. Допустимы разговоры, но не более того», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комиссия рассмотрит поведение Деяна Станковича во время финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Ростовом» (1:2). Сообщается, что тренер после получения красной карточки выкрикивал оскорбления в адрес главного судьи матча.

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