«Локомотив» поделился кадрами с тренировки перед «Акроном», Тикнизян — с командой

Пресс-служба московского «Локомотива» поделилась кадрами с тренировки команды перед последним матчем сезона в Российской Премьер-Лиге. В рамках 30-го тура железнодорожники на выезде встретятся с «Акроном». Игра пройдёт в субботу, 24 мая.

Как следует из фотоотчёта пресс-службы, защитник «Локомотива» Наир Тикнизян продолжает тренироваться вместе с остальной командой. Напомним, после матча 29-го тура РПЛ с ЦСКА футболист заявил, что чувствует себя изгоем и будет просить отпустить его из клуба.

«Локомотив» после 29 туров РПЛ занимает шестое место в турнирной таблице. У команды 50 набранных очков в 29 встречах.