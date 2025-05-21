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«Локомотив» поделился кадрами с тренировки перед «Акроном», Тикнизян — с командой

«Локомотив» поделился кадрами с тренировки перед «Акроном», Тикнизян — с командой
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Пресс-служба московского «Локомотива» поделилась кадрами с тренировки команды перед последним матчем сезона в Российской Премьер-Лиге. В рамках 30-го тура железнодорожники на выезде встретятся с «Акроном». Игра пройдёт в субботу, 24 мая.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Как следует из фотоотчёта пресс-службы, защитник «Локомотива» Наир Тикнизян продолжает тренироваться вместе с остальной командой. Напомним, после матча 29-го тура РПЛ с ЦСКА футболист заявил, что чувствует себя изгоем и будет просить отпустить его из клуба.

«Локомотив» после 29 туров РПЛ занимает шестое место в турнирной таблице. У команды 50 набранных очков в 29 встречах.

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