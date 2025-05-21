Габриэль Вейга может вернуться в европейский футбол — Романо

Полузащитник «Аль-Ахли» (Джидда) Габриэль Вейга заинтересовал «Порту». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Согласно источнику, переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии. Стоимость возможного трансфера оценивается в € 16-17 млн.

Вейга выступает за команду из чемпионата Саудовской Аравии с лета 2023 года после перехода из испанской «Сельты». В 44 матчах нынешнего клубного сезона Габриэль забил восемь голов и отдал шесть голевых передач.

«Аль-Ахли» на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице саудовского первенства (64 очка).