Эдуард Мор: будет больно, если с уходом руководства «Ростов» станет прозябать

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о ситуации вокруг «Ростова». Ранее появилась информация, что по окончании сезона в структуре южного клуба произойдут глобальные изменения.

«Не хотелось бы терять «Ростов» в том виде, в котором он есть. Это команда со своим почерком, которая находится достаточно высоко. «Ростов» очень долго строили те же Рыскин, президент клуба и Карпин. Будет больно, если всё это растворится и команда станет прозябать. Всё-таки глобальные перемены не происходят легко и быстро, поэтому есть опасения», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.