Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике назвал финал ЛЧ в этом сезоне лучшим за последние годы

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором парижане встретятся с миланским «Интером». Матч состоится 31 мая в Мюнхене (Германия).

«Мы знаем Лаутаро [Мартинеса] и Тюрама, двух центральных игроков. Но «Интер» – это нечто большее, они умеют играть в футбол. Они очень похожи на нас, потому что им нравится владеть мячом. Неважно, что им не хватает игроков, на поле вы всегда будете видеть одно и то же.

Эта команда создана по образу великого тренера Индзаги, у нее есть опыт. Однако против нас тоже сложно играть. Они сильнее нас физически, очень хороши при стандартных положениях. На мой взгляд, это один из лучших финалов Лиги чемпионов за последние годы», – приводит слова Энрике RMC Sport.

Напомним, в 1/2 финала турнира «ПСЖ» в двух матчах оказался сильнее «Арсенала» (1:0, 2:1). «Интер», в свою очередь, одолел «Барселону» (3:3, 4:3 д. вр.).