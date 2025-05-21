Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике назвал финал ЛЧ в этом сезоне лучшим за последние годы

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике назвал финал ЛЧ в этом сезоне лучшим за последние годы
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором парижане встретятся с миланским «Интером». Матч состоится 31 мая в Мюнхене (Германия).

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы знаем Лаутаро [Мартинеса] и Тюрама, двух центральных игроков. Но «Интер» – это нечто большее, они умеют играть в футбол. Они очень похожи на нас, потому что им нравится владеть мячом. Неважно, что им не хватает игроков, на поле вы всегда будете видеть одно и то же.

Эта команда создана по образу великого тренера Индзаги, у нее есть опыт. Однако против нас тоже сложно играть. Они сильнее нас физически, очень хороши при стандартных положениях. На мой взгляд, это один из лучших финалов Лиги чемпионов за последние годы», – приводит слова Энрике RMC Sport.

Напомним, в 1/2 финала турнира «ПСЖ» в двух матчах оказался сильнее «Арсенала» (1:0, 2:1). «Интер», в свою очередь, одолел «Барселону» (3:3, 4:3 д. вр.).

Материалы по теме
«ПСЖ» будет транслировать финал Лиги чемпионов на «Парк де Пренс»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android