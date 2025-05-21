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Перед 30-м туром РПЛ золотые медали будут доставлены и в Краснодар, и в Санкт-Петербург

Перед 30-м туром РПЛ золотые медали будут доставлены и в Краснодар, и в Санкт-Петербург
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Перед заключительным туром Российской Премьер-Лиги кубок и медали будут доставлены и в Краснодар, и в Санкт-Петербург. Напомним, перед 30-м туром РПЛ на победу в чемпионате России претендуют «Краснодар» и «Зенит». В заключительном туре «быки» сыграют дома с московским «Динамо», а сине-бело-голубые примут на своём поле «Ахмат».

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«С учётом того, что на чемпионство претендуют две команды – «Краснодар» и «Зенит» – чемпионские кубки и медали будут доставлены в Краснодар и Санкт‑Петербург. Глава РПЛ Александр Алаев посетит матч «Краснодар» – «Динамо», — сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу РПЛ.

«Краснодар» возглавляет чемпионскую гонку с 64 очками в 29 матчах. Чемпион шести последних сезонов «Зенит» располагается на второй строчке. У команды 63 очка. В случае равенства очков между клубами после 30 туров чемпионом станет «Зенит».

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