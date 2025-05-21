«Арсенал» ведёт работу над трансфером вингера «Реала» Родриго — Плеттенберг

Лондонский «Арсенал» всерьёз рассматривает возможность трансфера нападающего мадридского «Реала» Родриго Гоэса. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, 24-летний футболист может покинуть «Реал» этим летом и переговоры с «Арсеналом» уже начались. Отмечается, что сделка будет очень сложной, но «канониры» изучают все возможности для реализации трансфера.

В нынешнем сезоне Родриго принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.