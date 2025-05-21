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Рой Кин раскритиковал «Ливерпуль» за игру в матчах после чемпионства

Рой Кин раскритиковал «Ливерпуль» за игру в матчах после чемпионства
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Рой Кин раскритиковал «Ливерпуль», досрочно ставший чемпионом Англии в сезоне-2024/2025, за игру неосновным составом в матчах после оформления титула.

Англия — Премьер-лига . 38-й тур
25 мая 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Кристал Пэлас
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ливерпуль» выключился, и это меня раздражает. Неважно, что они стали чемпионами, на поле выходят неосновные игроки либо исполнители из второй команды — что вы этим хотите сказать?

Давайте же, покажите свой уровень. Салах забивает гол и начинает фотографироваться, а игра продолжается. Взбодритесь уже!» — сказал Кин в интервью для The Stick to Football Podcast.

«Красные» оформили чемпионство в 34-м туре АПЛ, разгромив «Тоттенхэм» (5:1). После этого мерсисайдцы уступили «Челси» (1:3), сыграли вничью с «Арсеналом» (2:2) и проиграли «Брайтону» (2:3). В заключительной встрече сезона чемпионы Англии сразятся с «Кристал Пэлас» 25 мая.

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