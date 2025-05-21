«Ювентус» пытается перехватить Де Брёйне у «Наполи» — Моретто

Итальянский «Ювентус» вступил в гонку за подписание полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне. Как сообщает итальянский журналист Маттео Моретто, туринский клуб связывался с бельгийским футболистом на предмет перехода в летнее трансферное окно, однако трансфер в «Наполи» выглядит более вероятным.

По данным источника, между Де Брёйне и клубом из Неаполя уже присутствует договорённость о контракте с зарплатой € 10 млн в год. Ранее сообщалось, что интерес к футболисту также проявляют клубы английской Премьер-лиги и мадридский «Реал».

Контракт Кевина Де Брёйне с «Манчестер Сити» истекает 30 июня 2025 года. В составе «горожан» он выступает с августа 2015 года.