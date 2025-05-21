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«Ботафого» объяснил причины срыва трансфера Вендела из «Зенита»

«Ботафого» объяснил причины срыва трансфера Вендела из «Зенита»
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Бразильский «Ботафого» выпустил заявление в связи со срывом перехода полузащитника «Зенита» Вендела.

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«Ботафого» объявляет о срыве сделки по переходу полузащитника Вендела, который должен был присоединиться к клубу в середине трансферного окна.

По геополитическим причинам трансфер не может быть завершён. Владельцы российского клуба были включены в международный санкционный список, который запрещает любые транзакции в соответствии с законодательством США, особенно с учётом того, что Джон Текстор, мажоритарный акционер нашей команды, является гражданином США.

«Ботафого» благодарит «Зенит» за профессионализм и уважительное отношение в ходе переговорного процесса. Это подтверждает его величие.

Клуб выражает Венделу свою благодарность за его образцовое отношение и желание носить эту футболку, желает ему успехов в продолжении карьеры.

«Ботафого» продолжает активно действовать на рынке и ищет подкрепления на следующее трансферное окно и оставшуюся часть сезона 2025 года», — сказано в заявлении на сайте бразильского клуба.

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