Названы четыре футболиста, которые точно не покинут «Манчестер Юнайтед» летом

Английский «Манчестер Юнайтед» продолжает подготовку к летнему трансферному окну. Как сообщает Пол Хирст, журналист издания The Times, руководство «красных дьяволов» определило четырёх футболистов команды как «неприкасаемых». В их число вошли защитники Лени Йоро, Гарри Магуайр, а также полузащитники Бруну Фернандеш и Амад Диалло.

По данным источника, данные футболисты точно не покинут «Манчестер Юнайтед» предстоящим летом. Сообщается, что главной трансферной целью команды Рубена Аморима в ближайшее окно станет бразильский форвард «Вулверхэмптона» Матеус Кунья.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает 16-е место с 39 очками в 37 встречах. Команда может обеспечить себе участие в Лиге чемпионов УЕФА на будущий год в случае победы над «Тоттенхэмом» в финале Лиги Европы. Игра пройдёт сегодня, 21 мая.