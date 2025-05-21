Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Каземиро: этот сезон, без сомнения, был одним из самых успешных в моей карьере

Каземиро: этот сезон, без сомнения, был одним из самых успешных в моей карьере
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро назвал нынешний сезон одним из самых успешных в своей карьере.

«Это был один из тех сезонов, когда я больше всего горжусь собой, потому что я находился в таком положении, в каком не был уже давно, – когда тренер не рассчитывает на меня, но я продолжаю работать и делать всё правильно.

Конечно, хочется выигрывать титулы, однако этот сезон, без сомнения, был одним из самых успешных в моей карьере. Благодаря тому, что я изменил ситуацию к лучшему благодаря упорному труду и самоотдаче», – приводит слова Каземиро ESPN.

В нынешнем сезоне бразилец принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Материалы по теме
Каземиро может остаться в «Манчестер Юнайтед» и завершить карьеру в Англии — The Sun
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android