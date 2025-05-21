Каземиро: этот сезон, без сомнения, был одним из самых успешных в моей карьере

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро назвал нынешний сезон одним из самых успешных в своей карьере.

«Это был один из тех сезонов, когда я больше всего горжусь собой, потому что я находился в таком положении, в каком не был уже давно, – когда тренер не рассчитывает на меня, но я продолжаю работать и делать всё правильно.

Конечно, хочется выигрывать титулы, однако этот сезон, без сомнения, был одним из самых успешных в моей карьере. Благодаря тому, что я изменил ситуацию к лучшему благодаря упорному труду и самоотдаче», – приводит слова Каземиро ESPN.

В нынешнем сезоне бразилец принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.