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Дибала рассказал, какого футболиста ему напоминает Ямаль

Дибала рассказал, какого футболиста ему напоминает Ямаль
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Нападающий «Ромы» и сборной Аргентины Пауло Дибала высоко отозвался о молодом футболисте «Барселоны» Ламине Ямале.

«Мне нравится Ламин Ямаль, он из тех игроков, которые впечатляют меня. Ламин — особенный футболист, он отличается от остальных исполнителей в современном футболе. Его талант невероятен, у него великолепное будущее. Будем надеяться, что он и дальше станет радовать нас своей игрой.

Видел ли я когда-либо таких же молодых и талантливых игроков? Да, я тогда был ребёнком, но, думаю, был такой… Вы поняли, о ком я (намёк на Лионеля Месси. — Прим. «Чемпионата»)», — сказал Дибала в интервью Bolavip.

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