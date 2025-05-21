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Питер Одемвингие оценил состав Нигерии на матч со сборной России

Питер Одемвингие оценил состав Нигерии на матч со сборной России
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Экс-форвард сборной Нигерии Питер Одемвингие оценил состав национальной команды на товарищеский матч со сборной России. Встреча пройдёт в пятницу, 6 июня.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 13:00 МСК
Россия
Не начался
Нигерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вижу в составе сборной Нигерии новые имена. Половину футболистов даже не знаю, но уверен, что это талантливые игроки, которые будут очень стараться. А «голодные» футболисты всегда мешают играть сопернику. В нападении у Нигерии вижу хороших футболистов, некоторые из них должны себя показать. О Бонифасе многие говорят, однако в сборной он не показывает всего своего таланта. Сейчас у него будет шанс без Осимхена и Лукмана. Не знаю причин, почему их нет в списке. Может быть, долгий сезон, устали. Умар Садик может очень хорошо сыграть, забить мячи. Чуквезе и Саймон на флангах — это техника, Ихеаначо тоже может забить, у него хорошая левая нога.

Мне нравится, когда новые имена появляются, будет больше конкуренции для основных футболистов. Мы будем знать, какое будущее у сборной Нигерии. На одних и тех же мы всё время надеяться не можем. Думаю, те футболисты, которые приедут в Россию, — это близко к основному составу. Если Чуквезе, Саймон и Ихеаначо или Бонифасе выйдут с первых минут, можно сказать, что это наша основа. Конечно, сейчас главная звезда у Нигерии — Осимхен, но игра будет всё равно интересной. Этот матч будет хорошей возможностью показать себя в России и Европе», — сказал Одемвингие в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В время июньского тренировочного сбора подопечные Валерия Карпина проведут две товарищеские игры. Помимо сборной Нигерии, национальная команда встретится со сборной Беларуси. Матч назначен на вторник, 10 июня.

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