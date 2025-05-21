Радченко: возвращение Вендела в «Зенит» — радостная новость, он всегда был профессионалом

Экс-футболист сборных СССР и России Дмитрий Радченко отреагировал на информацию о срыве перехода полузащитника Вендела из «Зенита» в «Ботафого».

«Возвращение Вендела в «Зенит» — радостная новость. Вендел был одним из лидером команды. Его возвращение придаст команде больше креатива в середине поля. Вендел начинал много атак «Зенита». Ему всё знакомо, это не новый игрок. Многое будет зависеть от него, в каком состоянии он будет. Потому что мы понимаем, что Вендел хотел уйти. Мне кажется, он всегда был большим профессионалом. К нему у меня никогда не находилось претензий по самоотдаче», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.