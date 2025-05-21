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Тоттенхэм Хотспур — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
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ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
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22:00 Мск
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«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция финала Лиги Европы начнётся в 22:00

«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция финала Лиги Европы начнётся в 22:00
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Сегодня, 21 мая, состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На стадии полуфинала «шпоры» прошли «Будё-Глимт», обыграв норвежскую команду со счётом 5:1 по итогам двух матчей. На аналогичной стадии «красные дьяволы» победили «Атлетик» Бильбао со счётом 7:1 по результатам двух встреч. Победитель финала получит прямую путёвку в общий этап Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.

Турнирная сетка Лиги Европы УЕФА
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