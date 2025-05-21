«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция финала Лиги Европы начнётся в 22:00

Сегодня, 21 мая, состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На стадии полуфинала «шпоры» прошли «Будё-Глимт», обыграв норвежскую команду со счётом 5:1 по итогам двух матчей. На аналогичной стадии «красные дьяволы» победили «Атлетик» Бильбао со счётом 7:1 по результатам двух встреч. Победитель финала получит прямую путёвку в общий этап Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.