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«Челси» не планирует продавать Энцо Фернандеса, несмотря на интерес «Реала» — Джейкобс

«Челси» не планирует продавать Энцо Фернандеса, несмотря на интерес «Реала» — Джейкобс
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«Челси» не планирует продавать полузащитника лондонского клуба Энцо Фернандеса, несмотря на интерес к игроку со стороны мадридского «Реала». Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «сливочные» изучают возможность приобретения нового полузащитника, но, скорее всего не смогут сделать достаточно высокое предложение, чтобы изменить позицию «синих».

Отмечается, что «Челси» заплатил за игрока £ 121 млн, поэтому любое предложение для начала переговоров должно быть выше этой суммы. Примерная цена для заинтересованных в игроке не установлена, так как клуб не стремится к продаже.

В нынешнем сезоне Фернандес сыграл за «Челси» 44 матча во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2032 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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