Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Питер Одемвингие рассказал, почему не приедет на матч сборных Нигерии и России

Питер Одемвингие рассказал, почему не приедет на матч сборных Нигерии и России
Комментарии

Бывший нападающий «Локомотива» Питер Одемвингие рассказал, почему не сможет посетить товарищеский матч сборных России и Нигерии.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 13:00 МСК
Россия
Не начался
Нигерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У меня не получается приехать на матч Россия — Нигерия. Со 2-го или 3-го числа у нас в академии «Вест Бромвича» обучение на лицензию УЕФА категории «Б». С удовольствием бы посмотрел вживую, но не получается. Удачи всем, сборной России, чтобы футболисты показали своё имя, добавили ещё один матч в свой актив. Надеюсь, болельщики будут довольны игрой», — сказал Одемвингие в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Матч национальных команд России и Нигерии состоится 6 июня.

Материалы по теме
В РФС верят, что сборная России сыграет в отборочном цикле к чемпионату Европы — 2028
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android