Питер Одемвингие рассказал, почему не приедет на матч сборных Нигерии и России

Бывший нападающий «Локомотива» Питер Одемвингие рассказал, почему не сможет посетить товарищеский матч сборных России и Нигерии.

«У меня не получается приехать на матч Россия — Нигерия. Со 2-го или 3-го числа у нас в академии «Вест Бромвича» обучение на лицензию УЕФА категории «Б». С удовольствием бы посмотрел вживую, но не получается. Удачи всем, сборной России, чтобы футболисты показали своё имя, добавили ещё один матч в свой актив. Надеюсь, болельщики будут довольны игрой», — сказал Одемвингие в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Матч национальных команд России и Нигерии состоится 6 июня.