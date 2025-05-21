Питер Одемвингие рассказал, почему не приедет на матч сборных Нигерии и России
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Бывший нападающий «Локомотива» Питер Одемвингие рассказал, почему не сможет посетить товарищеский матч сборных России и Нигерии.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 13:00 МСК
Россия
Не начался
Нигерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«У меня не получается приехать на матч Россия — Нигерия. Со 2-го или 3-го числа у нас в академии «Вест Бромвича» обучение на лицензию УЕФА категории «Б». С удовольствием бы посмотрел вживую, но не получается. Удачи всем, сборной России, чтобы футболисты показали своё имя, добавили ещё один матч в свой актив. Надеюсь, болельщики будут довольны игрой», — сказал Одемвингие в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Матч национальных команд России и Нигерии состоится 6 июня.
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