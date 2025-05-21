Комментатор Okko Разживин поделился мнением о предстоящем финале ЛЕ «Тоттенхэм» — «МЮ»

Комментатор Okko Павел Разживин высказался о предстоящем финале Лиги Европы УЕФА между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт сегодня, 21 мая, на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао.

«Матч, который может спасти и одних, и других. Ужасный сезон что для «Тоттенхэма», что для «Манчестер Юнайтед». Это четвёртая и пятая команды в АПЛ с конца. И вряд ли кто-то вообще рассчитывал, что такое может случиться. Но есть приятная новость. Это выход в финал Лиги Европы. И победа в этом самом финале может спасти сезон. И вывести команду с титулом Лиги Европы в Лигу чемпионов на будущий сезон. Это приятная новость, так что и одни, и другие мотивированы более чем. Есть у одних и других проблемы. У «Тоттенхэма» — в полузащите. Мэддисон, Кулушевски не сыграют. Бергвалль — под вопросом, здесь лёгкая интрига. Если говорить про «Манчестер Юнайтед», то здесь есть проблема в обороне, потому что до последнего не было понятно вообще, будут ли в заявке Лени Йоро и Диогу Дало, однако в последний момент они отправились с командой в Бильбао, так что посмотрим, какой будет оборона у Рубена Аморима, потому что ещё не до конца понятно, в какой форме находятся футболисты, которые вот только-только на носовом платке восстановились и ворвались в заявку на финал.

Вообще, очень сложно предсказать победителя. С одной стороны, у «Тоттенхэма» — лидер команды, капитан Сон Хын Мин, который уже 10 лет в команде, но без титула. И, конечно же, он хочет вслед за Гарри Кейном взять свой первый трофей. А мы знаем, что Гарри Кейн взял тарелку вместе с «Баварией» в Бундеслиге. Может быть, отскачет, отрикошетит эта самая удача от Гарри Кейна в сторону его бывшего клуба. Если говорить про «Манчестер Юнайтед», здесь, конечно же, Бруну Фернандеш. На его плечах большая ответственность, всё-таки это лучший игрок команды последних лет, который своей стабильностью из раза в раз показывает, что он игрок высочайшего класса. Не просто так он получил награду лучшего игрока по итогам сезона. Это его четвёртая награда. И он по этим наградам сравнялся с де Хеа и Криштиану Роналду. Так что это о чем-то да говорит», — сказал Разживин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

На стадии полуфинала «шпоры» прошли «Будё-Глимт», обыграв норвежскую команду со счётом 5:1 по итогам двух матчей. На аналогичной стадии «красные дьяволы» победили «Атлетик» Бильбао со счётом 7:1 по результатам двух встреч. Победитель финала получит прямую путёвку в общий этап Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.