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Тоттенхэм Хотспур — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
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Игрок «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне назвал имя любимого товарища по команде

Игрок «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне назвал имя любимого товарища по команде
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне назвал имя своего любимого товарища в команде за все годы.

«Один из них, наверное, Рахим [Стерлинг] он был очень, очень хорош. Мы дополняли друг друга, потому что он много бегал и глубоко опускался. Он давал создавал пространство для паса или удара. Рахим чувствовал, что нужно забегать глубоко, когда у меня мяч, потому что я постараюсь сделать на него передачу… Было три или четыре года, когда мы все играли вместе, Уокс [Кайл Уокер], я и Рахим, и это просто отлично работало», — приводит слова Де Брёйне City Xtra в соцсети X со ссылкой на Sky Sports.

Ранее бельгиец объявил, что покинет «Манчестер Сити» после завершения сезона. Де Брёйне и Стерлинг выступали вместе за «Манчестер Сити» с 2015 по 2022 год.

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