Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Дзюбы: ещё один сезон как минимум Артём поиграет

Агент Дзюбы: ещё один сезон как минимум Артём поиграет
Аудио-версия:
Комментарии

Леонид Гольдман, агент нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы, ответил на вопрос о будущем игрока в профессиональном футболе.

Твоя удача здесь! Все подробности на betkeeper.championat.com
Твоя удача здесь! Все подробности на betkeeper.championat.com
играть
Реклама
Рекламодатель: ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110. 18+
Erid: 2RanynSei6d

«В очередной раз убеждаюсь, что принцип — «всё, что происходит, происходит к лучшему» — снова работает. Спасибо судьбе, что всё так сложилось и Артём оказался в «Акроне», где абсолютно счастлив, побил все рекорды и не хочет останавливаться на достигнутом. Ещё один сезон как минимум он поиграет и будет увеличивать все свои рекорды. Где это будет? Пока вопрос открытый, ведём переговоры с «Акроном», — приводит слова Гольдмана «Матч ТВ».

В 23 матчах нынешнего клубного сезона Дзюба забил 10 голов и отдал семь голевых передач.

Материалы по теме
Дзюба — лучший нападающий 29-го тура РПЛ по действиям в штрафной площади соперника
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android