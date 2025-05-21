Агент Дзюбы: ещё один сезон как минимум Артём поиграет

Леонид Гольдман, агент нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы, ответил на вопрос о будущем игрока в профессиональном футболе.

Твоя удача здесь! Все подробности на betkeeper.championat.com играть

«В очередной раз убеждаюсь, что принцип — «всё, что происходит, происходит к лучшему» — снова работает. Спасибо судьбе, что всё так сложилось и Артём оказался в «Акроне», где абсолютно счастлив, побил все рекорды и не хочет останавливаться на достигнутом. Ещё один сезон как минимум он поиграет и будет увеличивать все свои рекорды. Где это будет? Пока вопрос открытый, ведём переговоры с «Акроном», — приводит слова Гольдмана «Матч ТВ».

В 23 матчах нынешнего клубного сезона Дзюба забил 10 голов и отдал семь голевых передач.