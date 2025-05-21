Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гарри Кейн признан лучшим игроком Бундеслиги-2024/2025

Гарри Кейн признан лучшим игроком Бундеслиги-2024/2025
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн был выбран лучшим игроком прошедшего сезона Бундеслиги. Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

Твоя удача здесь! Все подробности на betkeeper.championat.com
Твоя удача здесь! Все подробности на betkeeper.championat.com
играть
Реклама
Рекламодатель: ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110. 18+
Erid: 2RanynSei6d

«Потрясающее чувство — быть названным лучшим игроком сезона Бундеслиги. Горжусь этим, потому что в этой лиге высокая конкуренция. Получение награды в год, когда мы выиграли титул чемпиона, делает её ещё более особенным. Это много значит для меня.

Отдельно хочу выразить благодарность клубу, моим товарищам и персоналу команды, без которого это не было бы возможным. Мы упорно работали весь сезон, поэтому сейчас буду наслаждаться этим. Подобные награды — дополнительный бонус», — сказал англичанин.

В минувшем розыгрыше Бундеслиги 31-летний футболист стал лучшим бомбардиром турнира, забив 26 голов за 31 матч.

Материалы по теме
Кейн взял трофей, но не кубок. Почему за чемпионство в Германии вручают «тарелку»?
Кейн взял трофей, но не кубок. Почему за чемпионство в Германии вручают «тарелку»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android