Гарри Кейн признан лучшим игроком Бундеслиги-2024/2025

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн был выбран лучшим игроком прошедшего сезона Бундеслиги. Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

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«Потрясающее чувство — быть названным лучшим игроком сезона Бундеслиги. Горжусь этим, потому что в этой лиге высокая конкуренция. Получение награды в год, когда мы выиграли титул чемпиона, делает её ещё более особенным. Это много значит для меня.

Отдельно хочу выразить благодарность клубу, моим товарищам и персоналу команды, без которого это не было бы возможным. Мы упорно работали весь сезон, поэтому сейчас буду наслаждаться этим. Подобные награды — дополнительный бонус», — сказал англичанин.

В минувшем розыгрыше Бундеслиги 31-летний футболист стал лучшим бомбардиром турнира, забив 26 голов за 31 матч.