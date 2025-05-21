В «Реале» отреагировали на приговор пятерым обвиняемым в расизме по отношению к Винисиусу

Пятеро человек, обвиняемые в расизме по отношению к вингеру мадридского «Реала» Винисиусу Жуниору в матче с «Вальядолидом» 30 декабря 2022 года, получили тюремные сроки. Пресс-служба «Королевского клуба» отреагировала на решение суда.

«Футбольный клуб «Реал» Мадрид сообщает, что сегодня суд Вальядолида вынес обвинительный приговор в отношении пяти лиц, которые со своих мест на трибунах стадиона «Мунисипаль Хосе Соррилья» выкрикивали расистские оскорбления в адрес нашего игрока Винисиуса Жуниора во время матча между футбольными клубами «Реал Вальядолид» и «Реал» Мадрид, который состоялся 30 декабря 2022 года.

Обвиняемые признаны виновными в совершении пяти преступлений на почве ненависти.

Суд вынес решение о наказании каждого обвиняемого в виде лишения свободы сроком на один год. Он также установил специальное лишение права голоса на этот период, специальное лишение права заниматься педагогической деятельностью или деятельностью в сфере преподавания, спорта и досуга сроком на четыре года, а также штрафы в размере от € 1080 до € 1620.

Отсрочка исполнения приговора была обусловлена ​​тем, что обвиняемые, которые извинились и выразили своё раскаяние в письме, адресованном Винисиусу, в течение трёх лет не будут посещать футбольные стадионы, где проводятся официальные спортивные соревнования.

Этот уголовный приговор стал продолжением нескольких других, вынесенных в последние месяцы за расистские оскорбления в адрес игроков ФК «Реал» Мадрид на стадионах «Месталья» (Валенсия), «Сон-Моикс» (Пальма-де-Мальорка) и «Вальекас» (Мадрид). Расистские оскорбления, полученные Винисиусом Жуниором и другими игроками, также стали предметом уголовных приговоров. В данном случае обвинительные приговоры за преступления на почве ненависти представляют собой уникальное признание оскорбительного характера такого поведения.

«Реал» Мадрид, который выступал в качестве частного обвинителя вместе со своим игроком в этом деле и во многих других аналогичных делах, продолжит работу по защите ценностей нашего клуба и искоренению любого расистского поведения в мире футбола и спорта», — говорится в сообщении на официальном сайте мадридского «Реала».