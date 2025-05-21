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Стивен Джеррард и Давиде Анчелотти — кандидаты на пост тренера «Рейнджерс» — Sky Sports

Стивен Джеррард и Давиде Анчелотти — кандидаты на пост тренера «Рейнджерс» — Sky Sports
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«Рейнджерс» активно ищут главного тренера перед новым сезоном. Стивен Джеррард и Давиде Анчелотти являются главными претендентами на данный пост. Об этом сообщает Sky Sports.

С февраля Барри Фергюсон был исполняющим обязанности главного тренера команды после увольнения Филиппа Клемана. Сейчас шотландский клуб ищет нового специалиста перед следующим сезоном.

Напомним, Джеррард уже возглавлял «Рейнджерс» с 2018 по 2021 год. С этой командой он становился чемпионом страны. Анчелотти с 2021-го работает в качестве помощника главного тренера мадридского «Реала». Другим кандидатом является экс-тренер «Саутгемптона» Рассел Мартин.

По итогам сезона-2024/2025 «Рейнджерс» заняли второе место в турнирной таблице чемпионата Шотландии.

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