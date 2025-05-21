Эндрик из-за травмы пропустит клубный чемпионат мира

Нападающий мадридского «Реала» Эндрик получил травму подколенного сухожилия правой ноги. Об этом сообщает официальный сайт «Королевского клуба».

Напомним, футболист получил повреждение в матче 37-го тура испанской Примеры с «Севильей» (2:0). Бразилец пропустит клубный чемпионат мира.

Нападающий выступает за «сливочных» с 2024 года. В 37 матчах нынешнего клубного сезона Эндрик забил семь голов и отдал одну результативную передачу.

Клубный чемпионат мира пройдёт с 15 июня по 13 июля в США. Мадридский «Реал» сыграет в группе H с саудовским «Аль-Хилялем», мексиканской «Пачукой» и австрийским «Зальцбургом».