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Лепёхин: Вендел — один из лучших в РПЛ, но насколько он сам хочет играть в «Зените»?

Лепёхин: Вендел — один из лучших в РПЛ, но насколько он сам хочет играть в «Зените»?
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Российский экс-футболист Константин Лепёхин прокомментировал срыв трансфера полузащитника «Зенита» Вендела в «Ботафого». Напомним, заключённая минувшей зимой сделка о переходе хавбека в бразильский клуб летом сорвалась из-за невозможности оплатить трансфер.

«Не знаю насчёт денег, которые «Зенит» получил бы за Вендела, но он один из лучших футболистов в РПЛ. Другой вопрос — насколько он сам хочет находиться в «Зените? Мало быть хорошим игроком, надо иметь мотивацию, играть и помогать команде. Если он будет мотивирован и работать, как год-два назад, он однозначно принесёт пользу «Зениту».

А когда человек хочет уйти из команды, переход почти состоялся, а потом происходит срыв, не знаю, как он отреагирует. Думаю, в клубе понимают его реакцию и предполагают, будет от него польза или нет. Мне нравится, как Вендел играл за «Зенит», в любом случае это было полезно. Пока клуб не нашёл равноценную замену на эту позицию», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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