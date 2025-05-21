Болельщики «Тоттенхэма» облили пивом фанатов «Манчестер Юнайтед» в футболках Роналду
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Болельщики «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» продолжают неприязненное отношение друг к другу во время визита в Бильбао, в котором сегодня, 21 мая, пройдёт финал Лиги Европы между двумя командами. Фанаты «шпор» облили пивом болельщиков соперника, которые шли по улице в футболках с фамилией Криштиану Роналду.
Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч между командами начнётся сегодня в 22:00. Примечательно, что оба клуба провалили сезон в английской Премьер-лиге — «Манчестер Юнайтед» идёт за тур до конца 16-м, «Тоттенхэм» — 17-м, это две последние «спасительные строчки», но вылет командам не грозит: отрыв от зоны вылета 14 и 13 очков соответственно.
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