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Сёмин высказался о срыве трансфера Вендела из «Зенита» в «Ботафого»

Сёмин высказался о срыве трансфера Вендела из «Зенита» в «Ботафого»
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал срыв трансфера бразильского полузащитника Вендела из «Зенита» в «Ботафого». По данным СМИ, клубы решили расторгнуть трансферное соглашение, игрок останется на контракте с «Зенитом» и начнёт подготовку к сезону вместе с сине-бело-голубыми.

«Ситуация с срывом трансфера Вендела в «Ботафого» непростая. Одно дело, когда Вендел приехал в наш чемпионат. Другая ситуация, когда он уже здесь побыл и адаптировался. Вендел был более мотивирован в начале. В конце этого особенно видно не было. Но Вендел — хороший игрок. Мне кажется, что ещё одним хорошим игроком в РПЛ будет больше», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее сообщалось, что футболист уже улетел в Бразилию и не сыграет за «Зенит» на финише сезона. Вендел получил травму в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (2:1). Восстановление игрок проводит на родине.

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