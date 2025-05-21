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Игрок «ПСЖ» Дембеле — о «Золотом мяче»: хочу в первую очередь думать о команде

Игрок «ПСЖ» Дембеле — о «Золотом мяче»: хочу в первую очередь думать о команде
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Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле ушёл от ответа на вопрос про шансы выиграть «Золотой мяч» по итогам сезона-2024/2025. По данным СМИ, 28-летний француз один из главных претендентов на получение награды.

«Меня часто подкалывают по этому поводу. Когда ты игрок «ПСЖ», есть гораздо более важные вещи, чем размышления об индивидуальных призах, особенно с учётом того, что клуб никогда не брал этот долгожданный трофей (Лигу чемпионов. – Прим. «Чемпионата»). Прежде чем думать о себе, я хочу в первую очередь думать о команде и клубе», – приводит слова Дембеле RMC Sport.

Напомним, в финале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с «Интером». Встреча пройдёт 31 мая в Мюнхене.

В нынешнем сезоне Дембеле принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 33 голами и 13 результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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